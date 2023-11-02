Эколог из кубанского СПЧ Витишко раскритиковал идею создания островов в Сочи

Идея развития Сочи за счет создания у его берегов искусственных островов, получившая обсуждение на форуме Mallpic 2.0, не может быть реализована в связи с отсутствием научной базы для подобных проектов. Такое мнение «Ъ-Кубань» высказал член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Витишко Фото: Telegram-канал Евгения Витишко

«Это не подкреплено никакими научными данными. Даже если проект японский, там совсем другие гидродинамические условия. Плюс у нас полностью утрачена вся наука, изучающая Черное море, начиная от климатических изменений, заканчивая гидрологическими режимами, течениями и прочее. Считаю, будет как с Имеретинскими пляжами: рассчитали, что они будут там стоять, но много денег тратится на восстановление береговой полосы»,— говорит эколог.

Он также отметил, что в 2008 году власти приняли правильное решение, когда отказались от проекта «Остров "Федерация"», на котором планировали разместить жилые здания и гостиницы.

«Мы за последнее время не сделали практически никаких стоящих нормально берегоукреплений. за некоторыми исключениями. Большая часть побережья у нас не освоена, за исключением той части, которая используются для рекреации. И лезть сейчас в море, не защитив береговую часть, это легкомысленно. Плюс я считаю, что это навредит экологии»,— добавил господин Витишко.

Ранее в ходе мероприятий форума Mallpic 2.0, который в эти дни проходит в Сочи, экс-глава города Леонид Мостовой высказал мнение, что развитие территории курорта возможно за счет создания искусственных островов. Спикер отметил, что развитие Сочи сдерживают с одной стороны горы, с другой — море. К тому же практически вдоль всей береговой полосы, на которой расположен курорт, проходит железная дорога. Сочи со временем неизбежно «уйдет» в море, отметил он.

В этой связи господин Мостовой напомнил о проекте искусственного острова «Сакура», который был разработан в 2008 году японской компанией «Тохо Глобал Ассосиеэйтс» и российским ООО «Хамар», но не получил финансирование из-за кризиса. Предполагалось, что остров в виде дуги будет построен в районе Хостинской бухты Сочи и позволит создать волнорезную бухту, необходимую для яхтенной пристани на 600 мест. В центре острова, на Сакуровом холме, планировалось разместить гостиницы. Кроме того, на острове должна была расположиться жилая зона — виллы и таунхаусы.

Вместе с тем господин Мостовой также отметил, что пока ни один из подобных проектов по созданию островов у сочинского побережья, о которых сообщали СМИ, не имеет под собой реального обеспечения.

Михаил Волкодав

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