США провели взрыв на ядерном полигоне в день отзыва Госдумой ратификации ДВЗЯИ

Минэнерго США сообщило, что 18 октября в Неваде прошли испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». В этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об испытаниях сообщается на сайте Минэнерго США.

«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру»,— сообщило Минэнерго.

Испытания прошли 18 октября в туннеле P в Зоне 12 Невадского испытательного полигона. В сообщении Минэнерго США говорится, что испытания «продвигают разработку новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия».

5 октября на заседании «Валдая» президент Владимир Путин заявил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламент обсудит отзыв ратификации договора. 18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации. Он был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту по ДВЗЯИ говорилось, что ратификацию необходимо отозвать, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору. Вашингтон этот договор так и не ратифицировал.

Подробнее о законопроекте — в материале «Госдума прошла испытание договором».