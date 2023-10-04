Мэрия Воронежа взыскала с оператора платных парковок неустойку за плохую уборку

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии облцентра о взыскании 577,1 тыс. руб. неустойки с оператора платных парковок в городе — белгородского ООО «Городские парковки» (структура ООО «Городские технологии», в конце 2022 года вошедшего в периметр активов «Росатома»). Информация об этом появилась в картотеке суда. Сумма рассчитана за нарушение условий концессионного соглашения в декабре 2020 года и в апреле 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Концессионное соглашение между администрацией Воронежа и «Городскими парковками» было заключено в октябре 2017 года. Компания создала систему управления платными парковками и через год ввела их в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект составил 116,3 млн руб., хотя в соглашении он равняется 115,4 млн руб. Неустойка рассчитывается в размере 0,25% от последней суммы — за каждое нарушение.

В декабре 2020 года Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежа выявила нарушения в работе концессионера. Она обнаружила отсутствие должной уборки снега на стоянках на улицах Карла Маркса, Кольцовской, Комиссаржевской, Никитинской и Средне-Московской. Управление транспорта направило компании требование об оплате неустойки в размере 288,6 тыс. руб., но ответчик заявил, что не нарушал установленного срока снегоочистки даже с учетом наличия «значительного количества осадков».

В апреле 2022 года комиссия управления выявила отсутствие уборки стоянок на улицах 3-го Интернационала, Донбасской, 40 лет Октября, Пограничной и Свободы от пескосмеси, которая используется зимой как противогололедный материал. Также были обнаружены неработающие паркоматы на улицах Революции 1905 года и Орджоникидзе. Ведомство направило оператору еще одну претензию, на которую он ответил, что на парковочных местах идет ремонт. «Как следует из текста искового заявления, на фотографиях, являющихся приложением к указанному письму, имелись следы пескосмеси и мусора, который не был убран с 7 по 15 апреля. Мусор распределен по всей территории парковочных мест равномерно. Доказательства восстановления работоспособности паркоматов отсутствовали»,— говорится в решении арбитражного суда.

18 апреля чиновники снова проверили состояние стоянок и установили, что от пескосмеси и мусора не убраны парковки на улицах 3-го Интернационала, Донбасской, Пограничной и Свободы. Также на улицах Революции 1905 года, Орджоникидзе, Комиссаржевской, Чайковского, Куколкина, 9 Января, Ленина и на площади Ленина были обнаружены девять неработающих паркоматов. У дома №58 на проспекте Революции аппарат отсутствовал. В ответ на эту претензию представители оператора заявили, что эти паркоматы действительно не работают «в связи с недостаточным финансированием проекта от сборов с парковочного пространства». В конце месяца ведомство направило оператору требование о взыскании еще одной неустойки в размере 288,6 тыс. руб.

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает еще два иска мэрии к «Городским парковкам» о взыскании суммарно 2,9 млн руб. В таком размере администрация хочет взыскать две неустойки с оператора, однако о каких нарушениях идет речь, пока не уточняется. Первый иск был принят к производству в мае 2023 года, ближайшее заседание по нему состоится 8 ноября. Второй — в августе, первое заседание назначено на 4 октября.

В марте 2021 года городские власти заявляли о намерении взыскать с концессионера почти 2,9 млн руб. неустойки. Из этой суммы в 2 млн руб. оценивалось нарушение содержания парковочного пространства. Как показала проверка КСП в конце 2020-го, оператор в течение шести месяцев не подавал заявку на уборку в муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства Ленинского района». Из-за этого комбинат убирал стоянки в рамках своего муниципального задания за счет бюджетных средств. Расходы за это время составили 1,8 млн руб.

О том, как и для чего создавались платные парковки в Воронеже,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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