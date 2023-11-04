Эксперты назвали основные риски будущего

На минувшей неделе исследовательская компания Ipsos и страховой гигант AXA опубликовали очередной, десятый по счету доклад, посвященный глобальным рискам будущего (Future Risks Report). Исследование составлено на основе опроса 3,2 тыс. экспертов из 50 стран мира. Специалисты ставят на первое место риски, связанные с глобальным изменением климата. Они занимают первую по значимости строчку с 2015 года, лишь ненадолго уступив коронавирусным страхам в разгар пандемии. На втором месте в 2023 году — риски, связанные с кибербезопасностью, сместившие на третью позицию угрозы, вызванные обострением геополитической напряженности. Опрос проводился еще до недавнего обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая окажет свое влияние на расстановку в исследовании следующего года. С прошлогоднего четырнадцатого сразу на четвертое место поднялись риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. В числе других главных вызовов и угроз, вошедших в первую десятку,— энергобезопасность, ограниченность природных ресурсов, социальная напряженность, финансовые и макроэкономические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты выбирали из списка 25 рисков, на инфографике представлены топ-10. Там, где линии прерываются, соответствующие риски не вошли в десятку ведущих в соответствующие годы

Эксперты выбирали из списка 25 рисков, на инфографике представлены топ-10. Там, где линии прерываются, соответствующие риски не вошли в десятку ведущих в соответствующие годы



В дополнение к экспертам составители исследования опросили 20 тыс. представителей широкой общественности. Рядовые респонденты также поставили на первое место изменение климата. А вот на втором месте у них оказались опасения, вызванные пандемией и распространением инфекционных заболеваний, которые волнуют экспертов значительно меньше.

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Следует добавить, что и среди экспертов, и среди широкой общественности большинство опрошенных сохраняют уверенность, что у человечества есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться со всеми вызовами и достичь коллективного прогресса. Среди глобальных игроков, которые способны преодолеть негативные последствия будущих кризисов, и те и другие основные надежды возлагают на ученых.