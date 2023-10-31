Бастрыкин запросил итоги проверки после смерти лжехирурга из Краснодара Верди

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах доследственной проверки, проводившейся в отношении Алены Верди, проводившей пластические операции в Краснодаре, не имея на это необходимой квалификации. По данным СКР, в ходе расследования женщина умерла.

Итоги процессуальной проверки, проводившейся по факту смерти фигурантки дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), заинтересовали центральный аппарат СКР после выхода в эфир одного из телеканалов сюжета о работе лжехирурга в Краснодаре. Участники программы предположили, что женщина инсценировала свою смерть и в настоящее время продолжает прием пациентов в Ереване.

Ранее в СМИ сообщили, что у хирурга из Краснодара был поддельный диплом. Несмотря на это, женщина проводила сложные пластические операции в качестве частного специалиста. Позднее, устроившись в одну из местных клиник, Верди продолжила оперировать пациентов. Когда у клиентов возникали серьезные осложнения после операций, женщина приводила их домой, чтобы делать перевязки и наблюдать за состоянием пациентов. Как пишет «Радио КП», некоторые процедуры проводились на кухонном диване. В результате действий «врача» погибла по меньшей мере одна пациентка. Суд признал вину Алены Верди доказанной.

Анастасия Донскова

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