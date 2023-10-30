Путин сегодня проведет большое совещание из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Президент России Владимир Путин с вечера 29 октября продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, беспорядки в аэропорту Махачкалы стали результатом «действия извне». Обсудить произошедшее Владимир Путин планирует сегодня, в рамках «большого представительного совещания», которое запланировано на 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события являются результатом действия извне. И, конечно, на фоне ужасающих кадров гибели детей в секторе Газа недоброжелателям очень легко провоцировать людей. Президент планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков уточнил, что совещание пройдет в очном формате. Выступление Владимира Путина будет публичным, после чего обсуждение планируется продолжить в закрытом режиме. В совещании также примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и первый замглавы МВД Александр Горовой.

Вечером 29 октября сотни протестующих собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших рейсом из Тель-Авива. Часть демонстрантов ворвалась сначала в терминал, а позже и на взлетную полосу аэропорта, где в этот момент стоял самолет.

По информации силовых структур, речь шла о 150 активных участниках беспорядков, 60 из которых были задержаны до выяснения обстоятельств. РБК со ссылкой на источник в МВД Дагестана сообщал о 1,2 тыс. протестующих. В ходе беспорядков пострадали более 20 человек, среди них девять сотрудников полиции. Возобновить работу аэропорта планируют 31 октября.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».