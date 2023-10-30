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Пресс-службу думы Нижнего Новгорода возглавил Валерий Лазарев

Управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям городской думы Нижнего Новгорода возглавил Валерий Лазарев. Предыдущий руководитель управления Ирина Цапина на прошлой неделе ушла по собственному желанию.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Валерий Лазарев работал журналистом и ведущим на телекомпании «Волга», возглавлял пресс-службу Нижегородского областного суда при председателе Анатолии Бондаре, также руководил пресс-службами Мосгорсуда и администрации Дзержинска.

Иван Сергеев

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