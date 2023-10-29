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Коммерсантъ FM
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Распространяя — проверяй

Какую ответственность несут блогеры за недостоверную рекламу

Раскрученная популярными блогерами химчистка вызвала гнев десятков клиентов. Мастерская по ремонту обуви и сумок, которую активно рекомендуют инфлюенсеры, возвращает вещи в испорченном виде или вовсе теряет их, пишут пользователи соцсетей. Некоторые не могут забрать заказ по два месяца: сорвав сроки выполнения работ, компания перестает выходить на связь.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это не первый подобный случай. Весной 2023-го подписчики блогеров-миллионников стали жертвами мошенников. Они обещали покупателям оригинальные iPhone по ценам в два-три раза ниже рыночных. Как писали «Известия», жители разных регионов России вносили предоплату до 100 тыс. руб., но товара не получали. В Челябинской области полиция тогда возбудила уголовное дело.

Недобросовестную химчистку также продвигали блогеры с весьма внушительной аудиторией, рассказала “Ъ FM” москвичка Елизавета, которая воспользовалась услугами компании: «Они позиционируют себя как мастерская премиум-класса, есть у них и приложение. При этом, как я выяснила позднее, они очень активно размещают рекламу у блогеров.

Цена на услуги выше среднего по району, в частности, отремонтировать кроссовки, у которых стерся задник, обычно стоит от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., в этой компании вышло порядка 7 тыс. руб. Если согласиться на все услуги, что они предложили, я бы заплатила порядка 25 тыс. руб.

Сколько стоит размещение постов в Telegram-каналах

Прошел срок, я им пишу: "Ребят, кроссовки будут?" На это мне ответили, что мастер не успел их сделать. Затем мне сообщили, что у них закончились материалы, поставки задерживаются, из-за этого срок увеличивается на пять дней.

После этой истории я стала читать новые комментарии в их соцсетях. Люди писали, что не могут получить свои заказы: их привозят через месяц, а то через два, ремонт выполнен некачественно, у некоторых вообще потеряли обувь.

Я написала блогеру, который сотрудничает с этим сервисом, что давать его рекламу неприкольно. А в одном из постов я увидела комментарий Наташи Максимовой, у которой большая аудитория, о том, что она сдала им свои сумки Chanel».

Летом 2023 года суд в Москве приговорил к трех годам тюрьмы блогера, который рекламировал якобы успешный вариант инвестирования с помощью спортивных ставок. Его аудитория насчитывала более 3 млн человек. Схему в итоге признали интернет-пирамидой. Как писал “Ъ”, реальные сроки за мошенничество получили также помощник и директор блогера.

По закону, привлечь к ответственности можно лишь тех распространителей рекламы, кто умышленно продвигает услуги мошенников, пояснил управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Перед потребителем отвечает тот, кто взял у него деньги. Гражданин может обратиться в Роспотребнадзор, привлечь предпринимателя или юридическое лицо к ответственности.

При этом могут учитываться те обещания, которые содержались в рекламе, в том числе в качестве источника информации может участвовать и блогер.

Как правило, все ограничивается общественным осуждением автора, который допустил неразборчивость в выборе своих рекламодателей. Распространитель не несет ответственности за достоверность информации, которая содержится в такой публикации.

Исключение — ситуации, когда инфлюенсер заведомо знал, что его рекламодатель ведет какую-то преступную деятельность, и помогал ей совершаться. Чтобы привлечь блогера в качестве пособника, должно быть успешно расследовано уголовное дело в отношении самого мошенника. Такие случаи, конечно, чрезвычайно редки».

Рекламщикам понадобились маркировщики

Если россияне и стали чаще жаловаться на рекламу некачественных услуг на страницах блогеров, этот рост незначителен и с трудом поддается подсчету, заметил партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Количество рекламных споров не увеличится многократно просто потому, что в антимонопольную службу не набрали новых 10 тыс. сотрудников, которые бы сидели и отсматривали весь интернет. В большинстве регионов служба отрабатывает те жалобы, которые поступают. Что является рекламой, а что нет, решает именно ФАС.

Можно представить себе такую процедуру: пользователь недоволен рекламой, разочарован в товаре или услугах, пишет жалобу. Регулятор рассматривает спор о рекламе, к которому привлекается в том числе тот, кто ее распространял, а, возможно, и тот, кто был ее заказчиком. Затем уже того, кто виновен в нарушении закона о рекламе, привлекают к ответственности. Как правило, выписывают штраф.

Тут нужно понимать, что и само по себе отсутствие маркировки может быть поводом для штрафа, и классические нарушения, например, недостоверная информация, когда вам обещали сделать ремонт за три дня, а делают месяц.

Как таковое качество услуг — это уже не вопрос ФАС, здесь будет включаться Роспотребнадзор. Между тем сейчас даже небольшие Telegram-каналы на 1-2 тыс. человек становятся предметом внимания регулятора.

Если вы распространили информацию на своем сайте, который посещает десять человек в месяц, то это будет рекламой, потому что речь идет о неопределенном круге лиц».

У российских блогеров стало меньше источников дохода после начала боевых действий на Украине. Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым иностранным соцсетям, а сами площадки отключили монетизацию на территории России.

Блогеры держатся за YouTube

На этом фоне, например, доходы топовых российских блогеров на YouTube в прошлом году падали почти на 13%. В 2023-м, впрочем, динамика изменилась: показатели на 30% превысили уровень 2021 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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