Израиль разорвет связи со SpaceX, если она даст доступ к Starlink сектору Газа

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что с производителем систем Starlink — компанией Space X будут разорваны все связи, если Илон Маск разрешит использовать эти системы в секторе Газа. Ранее Илон Маск пообещал предоставить услуги Starlink международно признанным организациям, помогающим сектору Газа.

«"Хамас" будет использовать эту Starlink для террористической деятельности. Мы это знаем, и Маск это знает. Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. К тому времени мое ведомство прекратит использовать Starlink»,— сообщил министр в соцсети X (экс-Twitter). Он также заявил, что Израиль будет использовать все методы, чтобы «Хамас» не получил доступ к Starlink.

Сегодня, 28 октября, министр связи Палестинской национальной администрации сообщил, что со спутниковой компанией Starlink идут переговоры о восстановлении связи в секторе Газа. Интернет-связь в секторе Газа пропала накануне, 27 октября, после того как Израиль расширил военную операцию в Газе.

После этого Илон Маск сообщил, что запросов на подключение к спутниковой сети Starlink из сектора Газа не было, но пообещал помочь с обеспечением интернет-связи ООН и другим международно признанным организациям.

О текущей ситуации в Израиле — в материале «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина