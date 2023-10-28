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Коммерсантъ FM
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Маск пообещал обеспечить связь Starlink для помощи в секторе Газа

Бизнесмен Илон Маск заявил, что на данный момент запросов на подключение к спутниковой сети Starlink из сектора Газа не было. Но он пообещал помочь ООН и другим международно признанным организациям, помогающим палестинцам.

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Ни один терминал из Газы не пытался связаться с нашим созвездием»,— написал Илон Маск на соцсети X (экс-Twitter) в ответ на призыв предоставить доступ к Starlink жителям сектора Газа. «Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе»,— добавил бизнесмен.

Сегодня, 28 октября, министр связи Палестинской национальной администрации сообщил о переговорах со спутниковой компанией Starlink о восстановлении связи в секторе Газа. Он говорил, что со Starlink идет обсуждение покупки необходимого оборудования.

Вчера, 27 октября, Израиль расширил операцию в Газе, после чего в регионе пропала интернет-связь. 17 октября Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink в ходе войны ведет Израиль. Эту информацию подтвердили в Министерстве коммуникаций Израиля.

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Анастасия Ларина

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