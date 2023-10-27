Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года упала на 78%

Чистая прибыль «Норникеля» (MOEX: GMKN) по РСБУ за первые девять месяцев 2023 года составила около 68 млрд руб., что на 78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из финансовой отчетности (.pdf) горно-металлургической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Представитель компании заявил «Интерфаксу», что падение чистой прибыли вызвано эффектом расходов по курсовым разницам. Они составили 454 млрд руб., передает агентство.

Согласно отчету, выручка «Норникеля» выросла за отчетный период в годовом выражении на 2%, составив 622 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19% год к году, до 401 млрд руб. Прибыль компании до налогообложения упала на 88% год к году и составила 44,3 млрд руб.

Отчетность «Норникеля» по РСБУ отражает только показатели Заполярного филиала компании и не учитывает результаты Кольской ГМК. Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО за первое полугодие 2023 года составила $1,07 млрд, что на 78,8% меньше прошлогоднего показателя — $5,1 млрд.

Консолидированная выручка «Норникеля» за 2022 год составила $16,9 млрд, что на 5% меньше, чем годом ранее. В 2022 году компания увеличила экспорт никеля на 190% и стала наименее проигравшей в РФ компанией в цветной металлургии по итогам года.

Эрдни Кагалтынов