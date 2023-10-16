«Норникель» в 2022 году увеличил экспорт никеля на 190%

Компания «Норникель» (MOEX: GMKN) в 2022 году заработала $16,9 млрд и стала наименее проигравшей в цветной металлургии по итогам года. На это обращает внимание издание Forbes.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на фоне роста цен на никель компания в 2022 году увеличила экспорт металла и изделий из него до $5,8 млрд (+190%). Стоимость трехмесячных фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) за прошлый год увеличилась с $20,9 тыс. за тонну до $32,2 млрд за тонну.

Консолидированная выручка «Норникеля» за 2022 год составила $16,9 млрд, что на 5% меньше, чем годом ранее. Это, как пишет Forbes, связано со снижением цен на медь и платину.

По итогам 2022 года экспорт никеля в страны Евросоюза компания по сравнению с предыдущим годом увеличила на 4,3% (до 61,3 тыс. тонн). На этот регион приходился и основной объем продаж «Норникеля» (47%). Продажи компании в Азию составили 31%, в Северную и Южную Америку — 15%, в Россию и страны СНГ — 7%.

В первом полугодии 2023 года выручка компании от цветных металлов сократилась на 21% и составила $6,8 млрд. Падение доходов, как пишет Forbes, связано с падением биржевых цен на металлы.

Петр Бузлаев