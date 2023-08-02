Чистая прибыль «Норникеля» в первом полугодии снизилась на 78%

Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2023 года снизилась до $1,07 млрд, что на 78,8% меньше прошлогоднего показателя — $5,1 млрд. Это следует из финансовой отчетности компании (.pdf).

За первое полугодие выручка компании составила $7,2 млрд, снизившись на 20,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Показатель EBITDA снизился на 30%, до $3,37 млрд. Чистый долг снизился на 8%, до $9,1 млрд.

Падение выручки объясняется снижением биржевых цен на все ключевые металлы, несмотря на увеличение физических объемов продаж металлов платиновой группы и золота.

Капитальные вложения компании снизились на 19%, до $1,5 млрд. Это произошло за счет оптимизации расчетов с подрядчиками и пересмотра графиков инвестиционных проектов. Прогноз инвестиций на 2023 год снижается с $4,7 млрд до $3,5–3,8 млрд, в том числе в связи с ослаблением рубля.

Старший вице-президент—финансовый директор компании Сергей Малышев сообщил журналистам, что на «денежные оттоки» за 2023 год значительно повлияет выплата дополнительного налога со сверхприбыли (windfall tax), которая ожидается в четвертом квартале.