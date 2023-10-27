Главные новости к утру 27 октября

Минобороны сообщило, что над Курской областью были сбиты два беспилотника. Информации о разрушениях нет.

Бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет. Причиной стал сердечный приступ.

По данным «Ъ», Бразилия в октябре заметно увеличила импорт российского дизельного топлива. Во второй половине месяца она стала крупнейшим направлением экспорта дизтоплива из РФ, обогнав Турцию.

Страны Евросоюза не смогли согласовать предоставление €50 млрд Украине. Против выделения очередной помощи выступает Венгрия.

США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии. По данным Пентагона, эти объекты используют иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группировки, которые атаковали военные базы США.

По итогам трех кварталов продажи планшетов в РФ выросли на 30% год к году, до 1,7 млн устройств, сообщили «Ъ» ритейлеры. По словам участников рынка, быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента.

Глава МИД КНР Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Китайский министр заявил, что у Пекина и Вашингтона есть и разногласия, и общие интересы, и им нужен диалог.

Развитие параллельного импорта и новых маршрутов поставок привело к нехватке складских площадей в постсоветских странах. Потенциальный спрос превысил 1 млн кв. м, и собственники объектов подняли ставки аренды на 25–30%, сообщили «Ъ» в NF Group.

«Хамас» не может освободить заложников, пока не согласуют прекращение огня, заявил «Ъ» представитель делегации «Хамаса» в Москве Абу Хамид. По его словам, движению нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в секторе Газа. О визите делегации «Хамаса» в Москву

«Роскосмос» не будет проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25», заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, проектом занимался молодой коллектив и если его «бить по рукам», то сотрудники могут «просто разбежаться».

Российские разработчики видеоигр, созданных при помощи зарубежных движков Unity и Unreal Engine, могут претендовать на включение своих разработок в реестр отечественного ПО, выяснил «Ъ». Таким образом, игровые студии получили исключительный порядок включения продуктов в реестр.

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