Глава МИД КНР: у Китая и США есть разногласия, нужен диалог

Глава МИД КНР Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Китайский министр заявил, что у Пекина и Вашингтона имеются разногласия, но есть и общие интересы, и им нужен диалог. Господин Блинкен сказал, что согласен с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД КНР Ван И (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Sarah Silbiger, Reuters Глава МИД КНР Ван И (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Sarah Silbiger, Reuters

«Китай и США — две крупнейшие державы, у которых есть разногласия, но в то же время у нас есть и общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо отвечать сообща. Мы должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим»,— отметил Ван И (цитата по ТАСС).

По его мнению, США и Китаю надо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию. «При наличии диалога мы можем обеспечить более полное взаимопонимание, вместе добиваться расширения сферы общих интересов и стремиться к сотрудничеству во благо обеих сторон»,— подчеркнул глава китайского МИДа.

Визит Ван И в Вашингтон будет трехдневным, он организован за три недели до саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, в рамках которого может пройти вторая очная встреча лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. Пока неизвестно, поедет ли на саммит господин Си. В начале месяца он принял в Пекине делегацию американских сенаторов.

Подробности — в материале «Ъ» «С ответно-подготовительным визитом».

Лаура Кеффер