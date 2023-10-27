Наметились определенные движки

Российские разработчики видеоигр, созданных при помощи зарубежных движков Unity и Unreal Engine, могут претендовать на включение своих разработок в реестр отечественного ПО — по крайней мере, до появления в нем российского аналога, следует из рекомендаций экспертного совета при Минцифры. Таким образом, игровые студии получили исключительный порядок включения продуктов в реестр. Но он будет действовать при условии, что используемые иностранные движки не предусматривают лицензионных отчислений. Бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для небольших и частных проектов, а в случае с последним речь идет лишь о лимитированных льготах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры, рассматривающий заявки компаний на включение их софта в реестр российского ПО, предложил включать в реестр видеоигры, разработанные с применением иностранных игровых средств разработки (движков). Об этом сказано в опубликованном министерством протоколе заседания от 6 октября. По общему правилу, включаемые в реестр разработки не должны использовать сторонние компоненты, распространение которых в России ограничивается.

Из документа следует, что «временный порядок» предложило само министерство. Членам совета рекомендуется включать в реестр игры, созданные на иностранных движках, только если за их использование не предусмотрены лицензионные отчисления и только до тех пор, пока в реестре не появятся «полнофункциональные отечественные аналоги» Unreal Engine (разработка Epic Games), Unity и других игровых движков полного цикла (включает полный инструментарий разработки).

В Минцифры подтвердили “Ъ”, что отправляли такое предложение экспертному совету, так как в министерство поступало «множество запросов» по поводу включения в реестр игр на основе Unity и Unreal Engine.

Их «полнофункциональным аналогом», по заявлению Минцифры, призван стать Nau Engine, который сейчас разрабатывает VK. В пресс-службе Nau Engine не ответили на вопрос о том, намерены ли они в будущем подавать заявку на включение в реестр российского ПО.

В реестре российского ПО уже есть игровой движок Unigine, российским правообладателем в реестре указано ООО «Юниджайн». Но Unigine нельзя назвать прямым аналогом Unity и Unreal Engine, говорит глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «Это хороший инструмент для создания симуляторов, тренажеров и подобных программ. Но на нем не сделаешь мобильную игру, проекты, посильные небольшим командам разработчиков».

Включение игр в реестр отечественного ПО дает право на освобождение от НДС и их разработчикам «будет выгоднее делать новые игры и издавать существующие», сказала директор по развитию группы компаний Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей») Полина Ронжина.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, в июле 2023 года (цитата по Ura.ru): «Российских движков, платформ, на которых создавались бы наши игры, пока нет».

Разработчики игровых движков, упомянутых Минцифры (Unity Technologies и Epic Games), позволяют использовать их без лицензионных отчислений, но только в ограниченном масштабе. Бесплатный тариф Unity предназначен для личного использования, не позволяет создавать игры для консолей и отключать отображение логотипа Unity при старте игры. Бесплатное использование Unreal Engine в принципе не предусматривает создание игр или другого публичного ПО; при таком порядке использования может применяться только для обучения, создания линейного контента (фильмов и анимации) или разработки ПО под заказ.

Сооснователь Mensa Games Владимир Вареник считает, что послабление все равно актуально для разработчиков игр на Unity и Unreal Engine, так как те перестали принимать платежи из России: «Даже если исходить из того, что продажа лицензий возможна, можно подать заявку на включение игры в реестр еще на этапе ее разработки, пока платежей не предусмотрено».

Разработчики практически всех успешных видеоигр так или иначе платят лицензию за использование движка, говорит основатель Vengeance Games, преподаватель НИУ ВШЭ и РАНХиГС Константин Сахнов: «У ряда российских разработчиков есть собственные движки, но это единичные случаи». На текущем этапе, по его мнению, было бы логично отбирать игры в реестр «независимо от используемого движка».

О тенденциях развития российского игрового рынка см. «Распространенное предложение»

Юрий Литвиненко, Никита Королев