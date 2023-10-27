Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 27 октября

В Москве состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эливиры Набиуллиной. Начало пресс-конференции в 15:00 мск.

«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам III квартала 2023 года.

В Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоится первое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

В Бишкеке пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

В Вашингтоне пройдут переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидаются переговоры президента Джо Байдена и Ван И.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

В Турции состоится визит министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...