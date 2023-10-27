Главные анонсы 27 октября

В Москве состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эливиры Набиуллиной. Начало пресс-конференции в 15:00 мск.

«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам III квартала 2023 года.

В Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоится первое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

В Бишкеке пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

В Вашингтоне пройдут переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидаются переговоры президента Джо Байдена и Ван И.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

В Турции состоится визит министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.