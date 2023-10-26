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Сенатора Вайнберга попросили не уклоняться от поддержки областных инициатив

Представитель областного заксобрания в Совете Федерации Александр Вайнберг отчитался перед нижегородскими депутатами о своей работе. Депутат и советник-наставник губернатора Дмитрий Бедняков обратил внимание на то, что сенатор Вайнберг не голосовал в Совете Федерации за региональную законодательную инициативу о сохранении единственного государственного поставщика лекарственных средств.

На снимке слева направо: депутат Госдумы Евгений Лебедев, зампредседателя заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и сенатор Александр Вайнберг.

На снимке слева направо: депутат Госдумы Евгений Лебедев, зампредседателя заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и сенатор Александр Вайнберг.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На снимке слева направо: депутат Госдумы Евгений Лебедев, зампредседателя заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и сенатор Александр Вайнберг.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«С большим трудом и активным участием губернатора этот закон был принят. Когда я был сенатором, для нас святой обязанностью было поддерживать законопроекты, которые рекомендовало к принятию заксобрание»,— отметил депутат Бедняков, попросив сенатора объясниться за неучастие в судьбе областной инициативы. Александр Вайнберг парировал, что вопрос решился без его участия, и, если бы судьба законопроекта зависела от его подписи, он бы ее, конечно, поставил.

После этого депутат и бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев участливо поинтересовался у Александра Вайнберга, нет ли у него профессионального выгорания на 13-й год работы в Совете Федерации. «Наоборот, я разгораюсь пока. Набираю обороты»,— отшутился сенатор. Его отчет депутаты приняли единогласно.

Иван Сергеев

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