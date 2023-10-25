Госдума поддержала отказ от индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих, судей, военных, сотрудников полиции и других силовиков в 2024 году. Сейчас выплаты госслужащим ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проектом вносятся поправки в несколько федеральных законов — «О статусе судей», «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», «О государственной гражданской службе», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел», «О денежном довольствии военнослужащих», «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» (касается сотрудников ФСИН, ФССП, МЧС).

Исполнение пунктов этих законов об обязательной ежегодной индексации зарплат планируется приостановить до 1 января 2025 года. При этом в правительстве не планируют отказываться от индексации зарплат бюджетников, выплаты им увеличат по прогнозируемому уровню инфляции 4,5%.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уточнили, что при подготовке ко второму чтению будут настаивать на исключении из законопроекта положения об отмене индексации зарплат военнослужащих. Такие поправки собираются разработать члены комитета.

Александр Кислов