Кремль считает, что угрозу Риги закрыть Балтику надо воспринимать серьезно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов. Господин Песков заявил, что любые угрозы надо воспринимать серьезно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков пояснил, что латвийский президент говорил о закрытии моря из-за происшествия на Balticconnector. Пресс-секретарь вновь отметил, что Россия не имеет к этому отношения.

«В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказ террористический акт на Балтике против Северных потоков»,— сообщил господин Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые угрозы для Российской Федерации, от кого бы они ни исходили, «являются неприемлемыми».

8 октября в подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией упало давление, его работа была приостановлена. В ходе расследование установили, что утечка произошла из-за внешнего вмешательства. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода. В свою очередь, Кремль утверждал, что не имеет отношения к произошедшему.

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Александра Горошилова