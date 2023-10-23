Кремль считает, что угрозу Риги закрыть Балтику надо воспринимать серьезно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов. Господин Песков заявил, что любые угрозы надо воспринимать серьезно.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Дмитрий Песков пояснил, что латвийский президент говорил о закрытии моря из-за происшествия на Balticconnector. Пресс-секретарь вновь отметил, что Россия не имеет к этому отношения.
«В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказ террористический акт на Балтике против Северных потоков»,— сообщил господин Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые угрозы для Российской Федерации, от кого бы они ни исходили, «являются неприемлемыми».
8 октября в подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией упало давление, его работа была приостановлена. В ходе расследование установили, что утечка произошла из-за внешнего вмешательства. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода. В свою очередь, Кремль утверждал, что не имеет отношения к произошедшему.
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