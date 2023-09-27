Глава Роспотребнадзора: оснований для возвращения масочного режима нет

Регионы принимают решение о введении масочного режима из-за коронавируса для медиков и социальных организаций, исходя из ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, оснований для введения масочного режима по всей стране сейчас нет. Она уточнила, что пока немногие регионы вернули масочный режим.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести (COVID-19) такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются»,— сказала госпожа Попова на учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания (цитата по ТАСС).

Говоря о гриппе, глава Роспотребнадзора уточнила, что ожидается распространение штамма гриппа H1N1. Она отметила, что это «самый опасный вид из всех четырех, которые есть в вакцине и которые имеют тенденцию к распространению». «На сегодняшний день привито 18 млн человек в РФ, задача привить не менее 70% людей из групп риска»,— добавила Анна Попова.

С конца августа в мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 22,3%.

Подробности — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Лаура Кеффер