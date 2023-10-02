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Коммерсантъ FM
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Из крупнейших частных клиник Москвы исчезла вакцина «Спутник V»

В крупнейших частных клиниках невозможно привиться вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт», обратило внимание издание РБК. На сайтах АО «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC размещена информация о возможности пройти вакцинацию «Спутником V» и «Спутником Лайт», но ни в одной из этих клиник препаратов нет в наличии.

Как пишет РБК, многие клиники отказались от предоставления услуг по вакцинации от COVID-19. В некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл». В EMC предложили вакцинироваться препаратом «Ультрикс Квадри». В клинике при этом добавили, что иммунизация им защищает не только от гриппа, но и от штаммов коронавируса.

Информация о вакцинации от COVID-19 есть на сайтах клиник «Екатерининская», «Скандинавия», «Медскан», «Хадасса», «Ниармедик» и «Поликлиника.ру». Однако в «Поликлинике.ру» сообщили, что препаратов от коронавирусной инфекции в клинике нет.

В «Екатерининской» сообщили, что не прививают от COVID-19. В «Скандинавии» отметили, что вакцин от COVID-19 нет уже более полугода. В «Ниармедик» сказали, что проводить вакцинацию перестали, когда спрос на иммунизацию упал, то есть примерно год назад. В «Медскане» для вакцинации рекомендовали обратиться к партнеру компании — в клинику «Хадасса». В «Хадассе» сообщили, что препаратов от COVID-19 в клинике нет.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что некоторые частные клиники во время пандемии COVID-19 заключали договоры на поставку вакцин от COVID-19, но после истечения срока действия продлевать договоры не стали. В пресс-службе департамента добавили, что после завершения пандемии спрос на вакцинацию упал, в связи с этим использование ресурсов частных клиник для иммунизации населения стало неактуальным.

В конце сентября Министерство здравоохранения сообщило о превышении эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в 35 городах. В Тульской, Тюменской, Псковской, Саратовской областях и Пермском крае власти рекомендовали внедрить режим использования масок в поликлиниках. Ограничительные меры против COVID-19 также ввели в Доме правительства в Москве. Они начали действовать с 18 сентября.

Подробнее — в материале «Россияне открыли сезон кашля».

Анастасия Ларина

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