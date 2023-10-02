Вакцины попали в лист ожидания

В крупнейших частных клиниках столицы невозможно привиться от коронавируса. Препаратов «Спутник V» и «Спутник Lite» не оказалось ни в одном крупном медцентре, обратил внимание РБК. Отказывают в прививке даже в тех учреждениях, на официальных сайтах которых указано, что процедура доступна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В этом убедился “Ъ FM”:

Лаборатория «Инвитро»: «В вашем городе услуга вакцинации против COVID-19 приостановлена, препаратов нет в наличии, и пока нет информации о возобновлении поставок». Клиника «Скандинавия»: «У нас нет вакцины в наличии уже давно, поэтому пока ничего не говорили о сроках поставки». «Екатерининская клиника»: «От COVID-19 вакцины нет, по гриппу тоже, закончилась, ожидаем. Когда будет, не могу вам сказать, у нас как привозят, так и появляется информация. Обращайтесь в государственные клиники». Медицинский центр Hadassah: «На данный момент нет вакцины от коронавируса, есть противогриппозная "Ультрикс Квадри", обычная вакцина против гриппа. Пока на данный момент нет информации. Могу предложить внести в лист ожидания. Если вакцина от COVID-19 появится, то коллеги обязательно с вами свяжутся».

Заболеваемость коронавирусом в России стала расти с середины лета. Показатель увеличился в 74 регионах страны, сообщили в оперштабе. По его данным на середину сентября, в Москве было зарегистрировано около 5 тыс. заболевших. Почти 700 человек госпитализировано. Семь пациентов умерли.

Но, как сообщили в Московском департаменте здравоохранения, передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам прекратилась в начале мая, когда ВОЗ отменила статус пандемии. С новой волной заболеваемости пациенты вновь хотят привиться, но врачи уже не доверяют «Спутнику», говорит кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков:

«По моему мнению, "Спутник" — не очень эффективная вакцина. Она, может быть, и предотвращала тяжелое течение, но не защищала от заражения коронавирусом и от проявления его в форме средней тяжести. Но это данные не эпидемиологические, не статистические, а личное мнение.

Интересно, что "Спутник" пытались выпустить в форме для введения через носоглотку. Честно говоря, я так до сих пор и не увидел каких-то данных об эффективности назального способа, а это могло бы предотвращать заражение. Все, кто были к вирусу совсем неустойчивы, они, к сожалению, погибли в первые два года пандемии. Выжила та часть человечества, которая оказалась устойчива к COVID-19. Теперь коронавирус, скорее всего, не достигнет таких масштабов».

В конце июля разработчик «Спутника» Центр имени Гамалеи, заявлял, что проводит клинические испытания новой версии вакцины, которая защищает от актуальных штаммов, которые сейчас циркулируют в мире. Но другой разработчик — Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток еще прошлой весной зарегистрировал собственный препарат «Конвасэл».

Он, по утверждению производителя, эффективен для любых мутаций COVID-19, его защита действует до года, что вдвое дольше, чем «Спутник». Кроме того, достаточно одной инъекции, тогда как препарат Центра имени Гамалеи требует две дозы. Однако, несмотря на целый пакет преимуществ, заказов на «Конвасэл» пока немного, отметил исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского НИИ Евгений Маковский:

«Все вакцины, производимые от "Спутника", создавались на основе поверхностного S-белка, в котором постоянно происходят мутации, вследствие чего и появляются новые штаммы и вирусы. Наша же вакцина, напротив, основана на внутреннем нуклеокапсидном белке, который не мутирует с каждым штаммом.

И вне зависимости от того, какой штамм сейчас идет по миру, наша вакцина актуальна постоянно. Заказ на нее есть, так как он непостоянен в течение года, в спокойном темпе мы производим сейчас, наверное, миллион доз в месяц. Если у нас будет потребность, государственный заказ увеличится, то производство вырастет до 3 млн. С 2023 года бесплатная поставка государством вакцин прекращена, и каждый регион, в частности, должен сам закупать эти препараты. Думаю, что сейчас идет формирование аукционов на закупку, исполнение этих поставок».

В разгар пандемии Россия выпускала несколько вакцин от коронавируса, но весной 2022 года из-за отсутствия спроса в регионах, свое производство приостановили Центр имени Чумакова, который выпускал «КовиВак», и новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону».

На рынке остались только «Спутник» и «Конвасэл». Последний выпустили небольшой партией — по стране отгружено около 180 тыс. доз. Однако многие врачи вообще не считают проблемой отсутствие специфических вакцин от коронавируса. Прививаться нужно от инфекций, поражающих органы дыхания, советует руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная:

«Сейчас нужно вакцинироваться от гриппа и от пневмококка. Это не замена. COVID-19 — это легкие — всем известно, что развиваются пневмонии. На ослабленные коронавирусом легкие очень легко может присоединиться дополнительная пневмококковая флора. То же самое касается и гриппа. То есть это та вакцина, которая делает нас защищенными от других опасных инфекций, которые могут появиться во время COVID».

Сейчас в Москве, по данным департамента здравоохранения, сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и прежде, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках или в ГУМе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова