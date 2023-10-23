Главные новости к утру 23 октября
В сектор Газа отправлены еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Амбициозные планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году начинают корректироваться. Как выяснил «Ъ», подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает, помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн, также базовый и консервативный. Подробнее
За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии осужден 21 человек. Восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно. О статистике
У российских средств ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Минфин не планирует менять параметры акциза на жидкую сталь вплоть до конца первого квартала 2024 года, выяснил «Ъ». В конце сентября министерство сообщило, что может скорректировать акциз из-за роста рентабельности металлургов. Сами компании, по данным «Ъ», наоборот, считают необходимым повысить цену отсечения, при превышении которой акциз обнуляется. Подробнее
Европейский банк реконструкции и развития продал 5,3% акций в капитале Московской биржи группе компаний Softline, сообщил Forbes. Правительство одобрило сделку при 60% дисконте и налоге на выход в 20%.
Кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый Хавьер Милей выходят во второй тур президентских выборов в Аргентине. О кандидатах
Банкиры отмечают участившиеся случаи, когда территориальные подразделения ЦБ требуют от них предоставить информацию, на что заемщики-физлица расходуют средства полученных нецелевых кредитов, выяснил «Ъ». В случае непредоставления таких сведений банкам приходится досоздавать резервы на возможные потери по ссудам. Подробнее
Швейцарская народная партия, выступающая за нейтралитет, выиграла на парламентских выборах. Ее партнеры по правительственной коалиции заняли второе, третье и четвертое места.
Макс Ферстаппен (Red Bull) выиграл Гран-при США «Формулы-1» и повторил рекорд по числу побед за сезон. Победа стала для него 50-й в карьере.
О предстоящих 23 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».