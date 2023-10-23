Советник главы ДНР: у российских ПВО появился опыт взаимодействия с ATACMS

У российских средств противовоздушной обороны (ПВО) появился опыт взаимодействия с американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Он не стал приводить подробности.

«Что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами»,— сказал господин Гагин «РИА Новости». Он отметил, что у российских средств ПВО есть опыт работы с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении американских дальнобойных ATACMS 17 октября. Белый дом подтвердил информацию о передаче ракет. По данным СМИ, пока Киеву направлено 20 ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона большой ошибкой.

Как Вашингтон поддерживает Киев — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев