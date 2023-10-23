Главные анонсы 23 октября

Совет Госдумы соберется на заседание, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В Тегеране ожидается встреча в рамках формата «3+3» с министрами иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции. Участвует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену.

В Москве состоится заседание комитета Совета федерации по международным делам, в рамках которого будет рассмотрен закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В Анголе делегация Совета федерации РФ примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза.

В Москве пройдет Ялтинский международный форум.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело об оскорблении жителем города Александром Неустроевым мальчика в шапке с буквой «Z».

Басманный суд Москвы проведет предварительное слушание по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов «МСП Банка».

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит требование прокуратуры вернуть в собственность компании-дарителя подаренный региону спорткомплекс «Платинум-Арена» из-за ненадлежащего технического состояния здания.

Суд штата Джорджия начнет слушание по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа.

На границе Египта с сектором Газа вновь откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах» для доставки партии гуманитарной помощи.

В Азербайджане пройдут совместные тактические учения азербайджанской и турецкой армий с применением авиации.

В Турции начнутся совместные военные учения подразделений турецкой армии и самопровозглашенной республики Северного Кипра.

В Женеве состоится внеочередное заседание генерального совета ВТО.

В Люксембурге состоится заседание Совета сотрудничества ЕС – Казахстан.

В Японии концерн Toyota Motor начнет восстанавливать работу заводов, где из-за нехватки комплектующих прекратилась сборка.

Главный события предстоящей недели — в подборке «Ъ».