Никакого бизнеса, только личное

Банкиры отмечают участившиеся случаи, когда территориальные подразделения ЦБ требуют от них предоставить информацию, на что заемщики-физлица расходуют средства полученных нецелевых кредитов. В случае непредоставления таких сведений банкам приходится досоздавать резервы на возможные потери по ссудам. Таким образом Банк России начал бороться с использованием индивидуальными предпринимателями потребкредитов на цели бизнеса, что делает такие займы более рискованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором сообщает, что территориальные подразделения ЦБ в последнее время все чаще стали требовать от банков контролировать, на какие цели используют их клиенты-физлица нецелевые потребкредиты. При этом в случаях, когда банк не может предоставить сведения о том, на что гражданин потратил нецелевой кредит, местные органы ЦБ требуют досоздать резервы по таким кредитам. «Указанная правоприменительная практика представляется не основанной на законодательстве и возлагающей на кредитные организации избыточные требования»,— говорится в письме НСФР.

Как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, положение ЦБ предусматривает контроль за расходованием средств только в отношении кредитов, выданных на определенные цели, и не содержит норм, требующих контроля за расходованием кредитных средств, если в договоре цель кредита не указана. Тем не менее, как сказано в письме, «надзорные подразделения указывают, что отсутствие информации о фактическом использовании ссуды, отказ заемщика от предоставления информации или невозможность ее получения следует учитывать при формировании резерва в качестве фактора повышенного риска». По словам Андрея Емелина, Банк России давал разъяснения, из которых следует, что кредитная организация должна отслеживать, не расходует ли заемщик потребительский кредит на предпринимательские цели.

В ЦБ подтвердили, что получили письмо НСФР, и отметили, что потребительский кредит в соответствии с законодательством предполагает его использование заемщиком на цели, не связанные с ведением бизнеса. «Такой кредит должен использоваться исключительно для личных, домашних целей, если кредит взят реально на личные нужды, то уровень риска по нему, как правило, достаточно хорошо прогнозируем»,— пояснили “Ъ” в Банке России. Если ссуда нестандартна (по сроку, сумме, графику платежей), то банки, по мнению регулятора, должны смотреть на нее внимательнее, чтобы адекватно оценить кредитный риск по ней. Использование потребительского кредита на ведение бизнеса может приводить к более высоким рискам для банков, считают в ЦБ, и поэтому требуется создание дополнительных резервов. «При этом банки должны разумно, не нарушая прав клиентов, подходить к процессу получения данных о фактическом использовании денег»,— отметили в Банке России.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что внимание Банка России к этой проблеме говорит о ее достаточно высокой значимости. «Наличие указанной тенденции говорит о том, что экономия на налогах, которая возникает при учете расходов по обслуживанию долга, меньше, чем выгода от получения кредита на физлицо»,— говорит он.

Выявление таких кредитов, по его словам, может потребовать от банка их реклассификации. В свою очередь, по мнению, управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, заемщики не обязаны отчитываться о том, куда собираются направить заемные средства, а банки не обязаны вести отчетность о потенциальных или фактических направлениях расходования этих средств заемщиками.

Впрочем, юристы не согласны с тем, что нецелевой потребительский кредит вовсе не предполагает декларирования цели его использования. По мнению партнера КА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, потребительский кредит уже в силу требований закона имеет целевое назначение, использование потребительского кредита на предпринимательские цели является недопустимым. «Для того чтобы не допустить обхода нормативных требований, территориальные подразделения Банка России требуют осуществлять контроль за целевым использованием кредитов»,— уверен адвокат.

Вместе с тем, как отмечает Андрей Емелин, сейчас готовятся поправки к положению ЦБ, согласно которым от банков можно будет потребовать контролировать расходование нецелевых кредитов. По мнению банкиров, это приведет к росту претензий со стороны регуляторов в связи обращениями к ним заемщиков с жалобами на неправомерное истребование банком информации, не предусмотренной договором, в нарушение прав потребителей, дополнительным трудовым и материальным затратам банков и ряду других негативных последствий.

Максим Буйлов