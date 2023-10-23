Выступающая за нейтралитет Швейцарская народная партия выиграла на выборах

Правоконсервативная Швейцарская народная партия получит больше всего мест в новом составе парламента по итогам выборов. Она выступает за ограничение миграции, соблюдение нейтралитета и запрет на реэкспорт оружия в зоны конфликтов.

Швейцарская народная партия займет 62 места в Национальном совете (состоит из 200 депутатов), передает Швейцарская национальная телерадиокомпания. Это на 9 мандатов больше, чем на выборах 2019 года.

Вместе со Швейцарской народной партией в коалиционное правительство входят Социал-демократическая партия, «Центр» и «Свободная демократическая партия. Либералы». Они получили в новом парламенте 41, 29 и 28 мест соответственно. Их результаты практически не изменились с прошлых выборов. Остальные партии отстали от четверки лидеров.

Окончательные результаты выборов в Совет кантонов (малая палата, 46 депутатов) будут известны в конце ноября. В 10 кантонах состоятся вторые туры.

Леонид Уварчев