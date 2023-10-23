Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выступающая за нейтралитет Швейцарская народная партия выиграла на выборах

Правоконсервативная Швейцарская народная партия получит больше всего мест в новом составе парламента по итогам выборов. Она выступает за ограничение миграции, соблюдение нейтралитета и запрет на реэкспорт оружия в зоны конфликтов.

Швейцарская народная партия займет 62 места в Национальном совете (состоит из 200 депутатов), передает Швейцарская национальная телерадиокомпания. Это на 9 мандатов больше, чем на выборах 2019 года.

Вместе со Швейцарской народной партией в коалиционное правительство входят Социал-демократическая партия, «Центр» и «Свободная демократическая партия. Либералы». Они получили в новом парламенте 41, 29 и 28 мест соответственно. Их результаты практически не изменились с прошлых выборов. Остальные партии отстали от четверки лидеров.

Окончательные результаты выборов в Совет кантонов (малая палата, 46 депутатов) будут известны в конце ноября. В 10 кантонах состоятся вторые туры.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...