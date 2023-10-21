Производитель шин «Нортек» перешел под управление «Росхима»

Алтайский производитель шин «Нортек» перешел под управление АО «Росхим» (до июня 2023 года – АО «Русский водород»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения зарегистрированы 17 октября.

Производство компании Nortec находится на бывшем Алтайском шинном комбинате (АШК). Предприятие выпускает шины для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков. Основной владелец «Нортека» (98,75%) – московское ООО «ТПФ Меркурий» Алексея Лукина (компания также с октября находится под управлением «Росхима»).

Выручка «Нортек» в 2022 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 13,2 млрд руб., чистая прибыль – 516,7 млн руб.

«Росхим» является управляющей компанией, зарегистрирована в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс». 100% компании – в ЗПИФ комбинированный «Квинта» (управляющая компания – ООО УК "Фин-партнер»). В 2022 году выручка «Росхима» составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 934,8 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ», под управлением «Росхима» находятся 47% «Башкирской содовой компании», «Стерлитамакский нефтехимический завод» и др.

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Оксана Павлова