Новый владелец 20% группы ПИК передал акции своей «дочке» «ЭлементПроф»

«Центральная трастовая компания» передала 20% акций группы компаний ПИК (MOEX: PIKK) своей дочерней структуре — компании «ЭлементПроф». Это следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно выписке из реестра ЕГРЮЛ, с 3 октября гендиректором «ЭлементПроф» назначена Татьяна Павличенко.

6 октября ПИК сообщила, что акционер группы Сергей Гордеев снизил свою долю с 52,49% до 32,49% и таким образом перестал владеть контрольным пакетом акций. В сентябре 2022 года он покинул должность гендиректора ПИК.

20% акций были переданы «Центральной трастовой компании», управляющей закрытым паевым инвестфондом «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1».

Лусине Баласян