Главные новости Юга России. Коротко

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Владимир Путин посетил штаб командования ВС РФ в Ростове-на-Дону. В ночь на 20 октября президент России встретился с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, который доложил о ходе специальной военной операции.

Владимир Путин открыл движение на новом участке М-4 «Дон» в Геленджике. Президент России в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии запуска движения на новом участке федеральной автотрассы, где был построен комплекс транспортных развязок протяженностью около 9 км.

Министром по нацполитике и делам казачества Ставрополья стал Александр Малушко. До нынешнего назначения господин Малушко работал в министерстве внутренних дел края. Прежний руководитель министерства нацполитики Александр Писаренко был арестован в мае текущего года по подозрению в хищениях.

Департамент ЖКХ Ростова-на-Дону возглавил Станислав Марченко. До своего назначения новый руководитель занимал должности заместителя главы администрации Ворошиловского района города, первого заместителя главы администрации Первомайского района города.

В Элисте 19 октября заложена новая «Аллея педагога и наставника». В высадке 60 саженцев колоновидной туи также приняли участие представитель компании АО «КРК-Р» Мингиян Батнасунов и глава города Николай Орзаев, директора столичных школ и заведующие детских садов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

В Краснодаре повысили налог на имущество для коммерческих объектов физлиц на 2%. Мэрия краевого центра обосновала повышение налога необходимостью увеличить поступления в дорожный фонд города.

На Ставрополье запущена новая Горько-Балковская МГЭС мощностью 9 МВт. В Нефтекумском городском округе Ставропольского края 17 октября состоялся запуск новой малой гидроэлектростанции мощностью 9 МВт. В год МГЭС будет вырабатывать около 39 млн кВт·ч электроэнергии.

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Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев приобрел «Волга дачу» Олега Тинькова. Вилла, построенная в селе Вышка Астраханской области бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым, перешла под контроль ООО «Птицефабрика "Акашевская"». Последняя связана с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Россельхозбанк понес убытки из-за невозможности продать участок с археологическими находками. Банк хотел взыскать 40 млн руб. с властей Ростовской области в качестве компенсации убытков, которые он понес в связи с обнаружением древних артефактов на принадлежащей ему земле в Азовском районе. Участок достался банку как залог по проблемному займу, но из-за охранного статуса продать эту землю практически невозможно.

В Ростове к теплоснабжению подключено 76,3% жилых домов. На территории Ростова-на-Дону из 4761 дома с центральным отоплением теплоснабжение запущено в 3633. Также отопительный сезон начался в 458 социальных учреждениях.

Бывшего полицейского из Адыгеи судят в Ростове за получение взятки. Суд в Ростове повторно рассмотрит дело экс-начальника отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» Эдуарда Хапиштова, обвиняемого в получении взятки в размере 1,6 млн руб. за обещание прекратить уголовное дело.

Замглавы Обливского района обвинен в превышении полномочий. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемым является Александр Герасимов. УФСБ Ростовской области сообщило, что чиновника заподозрили в подписании акта приемки работ по капитальному ремонту буровой водной скважины в поселке Шаповаловка, хотя подрядчик фактически работы на объекте не проводил.

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области 19 октября. Разрушений или пострадавших в результате происшествия нет. Власти региона не уточнили, какая конкретно цель была уничтожена.