Министром по нацполитике и делам казачества Ставрополья стал Александр Малушко

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил нового министра по национальной политике и делам казачества. Пост занял Александр Малушко, сообщает пресс-служба главы региона.

До нынешнего назначения господин Малушко работал в министерстве внутренних дел края.

Ранее сообщалось, что прежний руководитель министерства нацполитики Александра Писаренко был арестован в мае текущего года по подозрению в хищениях.

Анастасия Назарова