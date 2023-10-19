Министром по нацполитике и делам казачества Ставрополья стал Александр Малушко
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил нового министра по национальной политике и делам казачества. Пост занял Александр Малушко, сообщает пресс-служба главы региона.
До нынешнего назначения господин Малушко работал в министерстве внутренних дел края.
Ранее сообщалось, что прежний руководитель министерства нацполитики Александра Писаренко был арестован в мае текущего года по подозрению в хищениях.