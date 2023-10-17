На Ставрополье запущена новая Горько-Балковская МГЭС мощностью 9 МВт

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края 17 октября состоялся запуск новой малой Горько-Балковской гидроэлектростанции мощностью 9 МВт, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.

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Новая ГЭС находится рядом с селом Кара-Тюбе. Она стало девятой в составе единой энергетической системы региона. В год станция будет вырабатывать около 39 млн кВт·ч электроэнергии

«Планируется, что гидроэлектростанция поможет частично удовлетворить растущие потребности региона в электроэнергии»,— отмечается в сообщении ведомства.

Анастасия Назарова