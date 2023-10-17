Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев приобрел «Волга дачу» Олега Тинькова

Вилла «Волга дача», построенная в селе Вышка Астраханской области бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым, перешла под контроль ООО «Птицефабрика "Акашевская"». Последняя связана с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Об этом пишет «Ъ».

Согласно информации издания, вилла, ранее числившаяся на балансе «Ла дача Астрахань» перешла к новым владельцам 11 октября. По данным «СПАРК-Интерфакс», владелицей «Птицефабрика "Акашевская"» через «Марфининвест» является Мария Лисицина. Ранее она занимала различные должности в администрации региона. В 2011-2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк», контролируемой семьей Александра Ткачева.

Анастасия Назарова