Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин посетил штаб командования ВС РФ в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин в ночь на 20 октября посетил штаб командования Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает «РИА Новости».

Предыдущая фотография

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Следующая фотография
1 / 3

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В ходе визита глава государства встретился с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, который доложил о ситуации в рамках СВО.

«Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны»,– отметил Дмитрий Песков.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...