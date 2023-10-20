Владимир Путин посетил штаб командования ВС РФ в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин в ночь на 20 октября посетил штаб командования Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает «РИА Новости».
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В ходе визита глава государства встретился с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, который доложил о ситуации в рамках СВО.
«Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны»,– отметил Дмитрий Песков.