ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Российская ПВО 19 октября уничтожила воздушную цель, приближавшуюся к Ростовской области, написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона»,— сообщил глава области.

Он также отметил, что разрушений или пострадавших нет. Какая конкретно цель была уничтожена, губернатор не уточнил.

Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Ростовом-на-Дону.

Анастасия Назарова