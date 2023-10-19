ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Российская ПВО 19 октября уничтожила воздушную цель, приближавшуюся к Ростовской области, написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Фото: «Ъ-Юг»
«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона»,— сообщил глава области.
Он также отметил, что разрушений или пострадавших нет. Какая конкретно цель была уничтожена, губернатор не уточнил.
Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Ростовом-на-Дону.