Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Элисте 19 октября появилась новая «Аллея педагога и наставника»

В южном районе Элисты 19 октября заложили «Аллею педагога и наставника», сообщил в своем Telegram-канале глава администрации столицы республики Шафран Тепшинов.

Предыдущая фотография

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

Фото: Telegram-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова

В высадке 60 саженцев колоновидной туи также приняли участие представитель компании АО «КРК-Р» Мингиян Батнасунов и глава города Николай Орзаев, директора столичных школ и заведующие детских садов.

«Уверен, что при должном уходе все деревья приживутся и будут радовать не одно поколение элистинцев»,— отметил в сообщении Шафран Тепшинов.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...