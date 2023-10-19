В Элисте 19 октября появилась новая «Аллея педагога и наставника»

В южном районе Элисты 19 октября заложили «Аллею педагога и наставника», сообщил в своем Telegram-канале глава администрации столицы республики Шафран Тепшинов.

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В высадке 60 саженцев колоновидной туи также приняли участие представитель компании АО «КРК-Р» Мингиян Батнасунов и глава города Николай Орзаев, директора столичных школ и заведующие детских садов.

«Уверен, что при должном уходе все деревья приживутся и будут радовать не одно поколение элистинцев»,— отметил в сообщении Шафран Тепшинов.

Анастасия Назарова