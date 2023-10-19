Департамент ЖКХ Ростова-на-Дону возглавил Станислав Марченко

Распоряжение о назначении Станислава Марченко директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону сегодня подписал глава администрации города Алексей Логвиненко, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Станиславу Марченко 36 лет. Он уроженец Ростова. В 2009 году получил диплом Южного Федерального университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2015 году также закончил Российскую таможенную академию по специальности «Юриспруденция».

С 2011 года работал инженером управления автомобильных дорог Кировского района Ростова-на-Дону. Затем с 2013 года по 2015 годы был ведущим специалистом отдела благоустройства департамента ЖКХ и энергетики. В 2016 году занял пост директора управления ЖКХ Ворошиловского района, который занимал в течение года.

«С 2017 года по октябрь 2023 года занимал должности заместителя главы администрации Ворошиловского района города, первого заместителя главы администрации Первомайского района города»,— отмечает пресс-служба.

Напомним, прежний руководитель департамента ЖКХ администрации Ростова Алексей Пономарев отправился в отставку в июне текущего года.

Анастасия Назарова