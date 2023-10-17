Сыщика взяли с наличным

Суд в Ростове повторно рассмотрит дело экс-начальника отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» Эдуарда Хапиштова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он пообещал матери подозреваемого по уголовному делу за 1,6 млн руб. прекратить преследование молодого человека. Изначально бывший полицейский получил условный срок за мошенничество, однако прокуратура добилась отмены приговора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По утверждению Хапиштова, полученные деньги он намеревался забрать себе

Фото: ФСБ РФ По утверждению Хапиштова, полученные деньги он намеревался забрать себе

Фото: ФСБ РФ

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону повторно рассмотрит дело бывшего заместителя начальника полиции (по оперативной работе) — начальника отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» Эдуарда Хапиштова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке суда.

По версии следствия, в июле 2021 года Эдуард Хапиштов прибыл в Ростов-на-Дону в командировку, для того чтобы найти и доставить на допрос подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве.

Встретившись с матерью подозреваемого, полицейский пообещал ей закрыть уголовное дело. Для этого женщина должна была передать ему 1,6 млн руб.

Половина, по словам Хапиштова, должна достаться потерпевшему по уголовному делу, а оставшаяся сумма — распределена между сотрудниками прокуратуры и следственных органов.

Женщина согласилась, однако после разговора с полицейским обратилась с заявлением в правоохранительные органы и приняла участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

Вечером 18 июля 2021 года во время следующей встречи с Хапиштовым она положила на заднее сидение автомобиля пакет с пятитысячными купюрами. Общая сумма переданных средств составила 1,6 млн руб. После этого Хапиштов был задержан сотрудниками ГУСБ МВД России и в дальнейшем заключен под стражу.

Дело Эдуарда Хапиштова впервые поступило в суд в декабре 2021 года. Он частично признал вину. Суд переквалифицировал деяния полицейского по более мягкой статье о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку установил, что Хапиштов не мог повлиять на принятие решения о прекращении уголовного дела в силу своего служебного положения и должностных полномочий.

Кроме того, суд учел слова полицейского о том, что он не собирался договариваться с кем-либо о прекращении уголовного дела, а намеревался просто забрать деньги себе. В апреле 2022 года за покушение на мошенничество Эдуарду Хапиштову было назначено четыре года условного срока.

Сторона обвинения не согласилась с этим решением и обжаловала его в Ростовском областном суде. В апелляционном представлении прокурор попросила переквалифицировать действия Хапиштова по статье о получении взятки и назначить полицейскому десять лет колонии строгого режима, а также лишить его на десять лет после освобождения права занимать определенные должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления. Однако облсуд не нашел нарушений при рассмотрении дела в суде первой инстанции и в июле 2022 года оставил приговор без изменения.

В ноябре 2022 года решение облсуда было отменено Четвертым кассационным судом. Однако при втором рассмотрении Ростовский облсуд снова оставил приговор первой инстанции без изменения.

Прокуратура вновь обратилась в кассационную инстанцию, которая повторно вернула в Ростовский облсуд. При третьем рассмотрении жалобы он отменил приговор.

«Суд уменьшил объем предъявленного Хапиштову обвинения, при этом суд не привел мотивов, по которым исключил вмененные ему иные незаконные действия и бездействия», — сказано в апелляционном определении суда. В документе также указано, что суд не дал должной оценки должностному положению Хапиштова, должностным полномочиям, которыми он обладал, и не сопоставил их с теми действиями и бездействием, за которые тот получил денежные средства.

Первое заседание Ворошиловского райсуда Ростова по делу Хапиштова назначено на 19 октября.

Кристина Федичкина