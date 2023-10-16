Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин открыл движение на новом участке М-4 «Дон» в Геленджике

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии запуска движения на новом участке трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора, на новом участке построен комплекс транспортных развязок протяженностью около 9 км. В тестовом режиме новые развязки были открыты перед началом курортного сезона.

«Путь к нашим курортам – не только к самому Геленджику, но и к селам Дивноморское, Кабардинка, хутору Джанхот – стал быстрее, комфортнее и безопаснее»,— написал Вениамин Кондратьев.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...