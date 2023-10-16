Против артефактов не поспоришь

Как стало известно «Ъ-Юг», Россельхозбанк хотел взыскать 40 млн руб. с властей Ростовской области и федеральных министерств. Банк настаивал на компенсации убытков, которые он понес в связи с обнаружением древних артефактов на принадлежащей ему земле в Азовском районе. Почти 9 га достались банку в виде залога по проблемному займу, но из-за охранного статуса продать эту землю практически невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такую землю дорого не продашь

Фото: triptonkosti.ru Такую землю дорого не продашь

Фото: triptonkosti.ru

Арбитражный суд отказал Россельхозбанку в удовлетворении требования о взыскании 41,5 млн руб. убытков с правительства Ростовской области, Минфина РФ и Минкульта РФ. Банк требовал от властей возместить потери, которые он понес из-за того, что лишился возможности продать по рыночной стоимости 8,8 га земли в Азовском районе.

Как следует из судебных документов, в 2013 году Россельхозбанк предоставил компании «Альянс-Строй» кредит в размере 40 млн руб. под залог земельных участков (всего 148 штук) в хуторе Обуховка. Земля предназначалась под строительство комплекса малоэтажных жилых домов. Впоследствии компания вернуть кредит не смогла, реализовать залог в рамках исполнительного производства не удалось, и в 2020 году участки были приняты на баланс Россельхозбанка.

Спустя год банк попросил администрацию Азовского района оказать содействие в продаже этой земли.

Однако в администрации указали, что участки находятся в границах территории археологического объекта культурного наследия федерального значения «Группа поселений «Малаховский Ерик IХ».

Объект состоит на государственной охране на основании решения Ростовского областного совета народных депутатов, принятого еще в ноябре 1992 года.

Вместе с тем из ростовского областного Комитета по охране объектов культурного наследия поступили сведения, что использование данных участков под строительство возможно только после проведения на них спасательных археологических полевых работ. Как выяснил Россельхозбанк, разработка плана таких работ и их реализация профильной организацией обойдется как минимум 470 млн руб.

После этого банк обратился с иском в арбитражный суд. Кредитная организация заявила, что на момент заключения залоговой сделки с заемщиком она не располагала сведениями о ее охранном статусе. Банк представил выписку из ЕГРН об отсутствии каких-либо ограничений на использование участков в августе 2020 года, когда он принял их на баланс.

Затраты на археологические изыскания многократно превышают рыночную стоимость спорной земли, что делает ее продажу практически невозможной, отметили в Россельхозбанке, и потребовали от правительства Ростовской области и федеральных министерств возмещения убытков.

Однако арбитражный суд в удовлетворении требования отказал. Суд, в частности, указал на то, что археологический объект «Группа поселений «Малаховский Ерик IX» в 2012 году был включен в проект генерального плана Елизаветинского сельского поселения, к которому относится спорная земля. Соответственно, эти сведения были общедоступными и Россельхозбанк на момент заключения сделок с участками имел возможность уточнить необходимую информацию, решил суд.

Партнер практики недвижимости и строительства фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков в разговоре с «Ъ-Юг» отметил, что в ЕГРН нередко отсутствуют важные сведения об ограничении на использование земли.

«Собственникам и кредиторам-залогодержателям рекомендуется не ограничиваться получением выписки из ЕГРН. Необходимо изучить генеральный план и правила землепользования и застройки территории, на которой расположены такие участки, а также внимательно изучить карту местности. Кроме объектов археологического наследия там может быть выявлено много других обстоятельств и объектов, сильно ограничивающих использование земли, например, ЛЭП, другие линейные объекты или аэродромы. Согласно сложившейся практике, риски выявления этих ограничений несут собственники земельных участков», — сказал эксперт.

Вадим Водолазов