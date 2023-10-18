В Ростове к теплоснабжению подключено 76,3% жилых домов

На территории Ростова-на-Дону из 4761 дома с центральным отоплением теплоснабжение запущено в 3633 (76,3%). Также отопительный сезон начался в 458 социальных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Отопление включено в 317 городских соцобъектах (99% от общего количества) и в 141 областных соцобъектах (82% от общего количества). Теплоснабжение работает во всех детских садах и школах донской столицы.

Отмечается, что подача тепла в жилые дома осуществляется постепенно, по графикам теплоснабжающих организаций.

«После открытия задвижек для теплоносителя управляющие компании устраняют завоздушенности в системах отопления многоквартирных домов, ликвидируют дефекты на внутридомовых сетях, в случае их возникновения»,— отмечает пресс-служба администрации.

Анастасия Назарова