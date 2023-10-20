Московская сеть «Кофемания» намерена выйти на рынок Петербурга

Одна из самых известных столичных сетей — «Кофемания» — планирует выйти на ресторанный рынок Санкт-Петербурга и в настоящий момент занята поиском подходящих помещений. Об этом со ссылкой на несколько источников на рынке коммерческой недвижимости 20 октября сообщает «Деловой Петербург». При этом, по данным собеседников издания, «Кофемания» заинтересована исключительно в премиальных локациях, что осложняет для нее подбор объектов.

По словам руководителя торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анны Лапченко, московская сеть рассматривает площадки в исторической части Петербурга, с большими витринами и красивым видом. Однако многие из таких мест уже заняты, и текущие арендаторы не стремятся их освобождать, отметила эксперт.

На сегодняшний день «Кофемания» насчитывает более 30 заведений в разных районах Москвы, преимущественно в центре города. В России ресторанная сеть во многом известна благодаря резонансной драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году.

Торговый знак «Кофемания» принадлежит ООО «Филиас». За прошлый год компания, согласно базе СПАРК, отчиталась о выручке в размере 2,6 млрд рублей. Единственным учредителем является ООО «Эспрессо Прайм», принадлежащее Игорю Журавлеву и Амиру Галлямову.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте