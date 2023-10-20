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Коммерсантъ FM
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Канада отозвала из Индии 41 дипломата

Канада отозвала из Индии 41 дипломата из-за угрозы их безопасности, заявила глава канадского МИДа Мелани Джоли. В начале октября власти Индии пригрозили лишить их дипломатического иммунитета. В стране останется 21 канадский дипломат.

«41 канадский дипломат и 42 члены их семей находились под угрозой лишения иммунитета в любой день, и это поставило бы под угрозу их личную безопасность. Наши дипломаты и их семьи уже уехали»,— рассказала министр (цитата по AP).

Она отметила, что лишение дипломатического иммунитета не только беспрецедентно, но и противоречит международному праву. По этой причине, отметила госпожа Джоли, Канада не будет принимать аналогичные меры по отношению к индийским дипломатам.

«Одностороннее лишение дипломатических привилегий и иммунитета противоречит международному праву и является явным нарушением Женевской конвенции о дипломатических отношениях. Угрозы сделать это необоснованы и ведут к эскалации»,— добавила министр.

Отношения между двумя странами обострились в сентябре после заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможной причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Канадский МИД объявил о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата, Индия в ответ выслала канадского дипломата.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Южная Азия восстала против Канады».

Лаура Кеффер

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