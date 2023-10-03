FT: Индия потребовала от Канады отозвать 40 дипломатов

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов покинули страну до 10 октября, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, индийские власти пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех, кто останется после указанной даты.

МИД Канады и правительство Индии отказались комментировать информацию. Как уточнил один из собеседников FT, у Канады в Индии 62 дипломата, и Нью-Дели приказал сократить это число на 41 человека. Издание пишет, что «Канада имеет в своей дипмиссии в Нью-Дели на несколько десятков больше дипломатов, чем Индия в Оттаве», но точное число индийских дипломатов не приводится.

Отношения между двумя странами обострились в сентябре после заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможной причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Канадский МИД объявил о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата, Индия выслала канадского дипломата.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Халистан против Дели».

Лаура Кеффер