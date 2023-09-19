Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата

МИД Индии объявил, что высокопоставленный канадский дипломат должен покинуть страну в течение пяти дней. Это решение принято в ответ на аналогичный шаг властей Канады, решивших выслать индийского дипломата.

В ведомстве заявили, что у правительства Индии растет обеспокоенность «вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности». «Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии»,— сказано в заявлении МИД Индии (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 19 сентября, глава канадского МИДа Мелани Жоли сообщила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата. По версии канадских властей, этот дипломат «мог лично курировать всю разведывательную деятельность Индии» в стране. Кроме того, канадские власти сообщили в проверке причастности представителей Индии к гибели лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.

Лаура Кеффер