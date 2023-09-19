МИД Канады заявил о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата. По версии канадских властей, сотрудник индийской дипмиссии в Канаде занимался разведывательной деятельностью.

Как сообщает Associated Press, в канадском МИДе полагают, что высылаемый дипломат «мог лично курировать всю разведывательную деятельность Индии» в стране.

Также, согласно заявлениям Мелани Жоли и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в настоящее время проверяется причастность представителей Индии к гибели лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Господин Трюдо считает, что если причастность индийского правительства к этому инциденту подтвердится, то это можно будет считать «недопустимым вмешательством Нью-Дели в дела Канады».

Александр Кислов