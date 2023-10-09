Эрдоган провел переговоры с президентами Израиля и Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом. Они обсудили палестино-израильский кризис. Кроме того, президент Турции изложил свою версию возможного урегулирования конфликта. Об этом сообщает TRT Haber.
«В ходе разговора были рассмотрены последние события, касающиеся Израиля и Палестины, и события, связанные с напряженностью в регионе. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает все необходимые усилия для скорейшего прекращения противостояния и спокойствия в регионе»,— говорится в сообщении канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президента Израиля он попросил руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию в регионе, По словам президента Турции, любой шаг, который может нанести коллективный и неизбирательный ущерб жителям Газы, еще больше усилит страдания и спираль насилия.
Кроме того, президент Турции поговорил с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Они также обсудили израильско-палестинский конфликт.
Утром 7 октября Израиль подвергся одной из самых массированных ракетных атак из сектора Газа и вторжение боевиков «Хамаса». Число погибших жителей Израиля превысило 800 человек. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 560 человек.
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