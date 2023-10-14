Главные новости к утру 14 октября
Прошло больше суток после призыва Израиля к 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа. По данным ООН, за этот период свои дома покинули десятки тысяч человек. До этого в целом по сектору Газа перемещенными лицами числились больше 400 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс., ранены 7,7 тыс. человек. Об эвакуации
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Россия разработала проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Постпред РФ при ООН Василий Небензя возложил на США ответственность за конфликт. По его мнению, Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.
Авиакомпании перевезли из Израиля в Россию 2,3 тыс. человек с 9 октября. В Израиль за этот же период отправились 1 тыс. пассажиров.
Опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Госдума намерена рассмотреть его в трех чтениях на следующей неделе. Подробнее
Республиканская партия большинством голосов поддержала выдвижение Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Его поддерживал Дональд Трамп. Господин Джордан выступал против предоставления помощи Украине. О ситуации в Конгрессе
Wildberries отменила комиссии при оплате картами Visa и MasterСard. Решение было принято после начала проверки со стороны Генпрокуратуры.
После девяти лет доминирования на российском рынке телевизоров южнокорейский Samsung уступил место китайскому Haier, узнал «Ъ». В целом продажи телевизоров по итогам января—сентября увеличились на 35–40% и в тройке лидеров закрепились китайские вендоры. Подробнее
WADA получило от РУСАДА уведомление о желании оспорить решение о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA обратится для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.
Американская поэтесса Луиза Глюк умерла в возрасте 80 лет. В 1993 году она получила Пулитцеровскую премию, а в 2020 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.