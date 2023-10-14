Монолит под ключ

В пятницу вечером был опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума намерена рассмотреть его в трех чтениях на следующей неделе. Из пояснительной записки к документу следует, что отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ необходимо, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору. При этом под законопроектом подписались 440 депутатов из 450 — рекорд в истории практики внесения подобных документов в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всё, как у США

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний"» был в пятницу опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Он состоит всего из трех статей, главной из которых является первая: «Отменить статью 1 Федерального закона от 27 мая 2000 года № 72-ФЗ "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2261)».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписан от имени Российской Федерации в городе Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован 27 мая 2000 года и является одним из важных документов в области нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.

ДВЗЯИ, как отмечено далее в записке, задумывался как уникальный международно-правовой инструмент, запрещающий любые виды ядерных испытаний. «Но договор до настоящего времени не стал действующим механизмом, поскольку его не ратифицировали восемь государств из перечисленных в приложении 2 к ДВЗЯИ (список 44 государств со значительным потенциалом в ядерной области, ратификация ДВЗЯИ которыми необходима для вступления договора в силу)»,— поясняется в документе. 36 государств из перечисленных в приложении 2 (включая три государства, обладающие ядерным оружием: Россию, Великобританию и Францию) ратифицировали договор. Из оставшихся восьми государств договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

«Из всех вышеперечисленных государств наиболее деструктивную позицию занимают США, которые на протяжении многих лет заявляют, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в Конгрессе,— говорится далее в пояснительной записке.— Таким образом, между Россией и США сложился дисбаланс относительно объема обязательств по договору, что в текущей международной обстановке недопустимо». Именно поэтому, как считают в Госдуме, и нужно отозвать ратификацию Россией ДВЗЯИ.

В записке есть важное уточнение: принятие федерального закона об отзыве ратификации не означает, что Россия выходит из ДВЗЯИ, то есть она отзывает лишь ратификационную грамоту, но не денонсирует сам договор (тем более что он еще не вступил в силу).

«Российская Федерация продолжит оставаться участником договора со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами»,— сказано в пояснении.

Это означает, что Россия как и прежде будет взаимодействовать с подготовительным комитетом Организации ДВЗЯИ, и, в частности, будет участвовать в обмене данными через международную мониторинговую систему, созданную для верификации соблюдения договора (то есть, чтобы следить за тем, что ни одна страна не испытывает ядерное оружие).

В недавнем интервью “Ъ” глава ПК ОДВЗЯИ Роберт Флойд сообщил, что из 321 станции, которые планируется возвести в рамках международной системы мониторинга, на территории России будет находиться второе по численности их количество (после США). Сейчас в России, по его словам, 31 такая станция, скоро официально будет 32 (добавится сейсмическая станция AS92 «Южно-Сахалинск»), и российский сегмент будет готов.

Тот факт, что в законопроекте о дератификации ДВЗЯЗИ говорится о признании недействительным лишь первого абзаца федерального закона 2000 года, а не всего документа, регламентирующего, в том числе, и работу с ПК ОДВЗЯИ, позволит этой деятельности продолжаться.

Ранее на этой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил журналистам, что, по сути, поменяется только статус России по договору.

«Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США. Они имеют доступ ко всем данным международной системы мониторинга, они участвуют в работе профильных форматов, потому что подписали, но не ратифицировали. То же самое будет происходить и с нами,— уточнил он (цитата по агентству РИА Новости).— Мы будем передавать свои данные, получать чужие данные, мораторий (на ядерные испытания — “Ъ”) сохраняется. Мы только отзываем ратификацию. Все остальное будет функционировать так, как функционировало до сих пор».

В пояснительной записке к законопроекту Госдумы также сказано, что отзыв ратификации договора «будет являться ответной мерой в отношении США, которые в течение длительного времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ, и позволит восстановить паритет обязательств в отношении договора при сохранении правовой основы для эффективного международного взаимодействия в области контроля над ядерными вооружениями».

Ранее “Ъ” писал о том, что несмотря на то, что Россия не выходит из ДВЗЯИ и не намерена первой возобновлять ядерные испытания, ее действия могут быть восприняты как шаг к эскалации.

440 из 450

Сам законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ уместился на 2 страницах, но его сопровождают еще 150 страниц, на которых зафиксированы подписи 423 депутатов Госдумы. С учетом подписей 17 депутатов на второй странице законопроекта, получается, что его поддержали рекордные 440 членов (из 450) нижней палаты парламента.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил журналистам, что «соавторами законопроекта выступили практически все депутаты».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил подоплеку этого решения тем, что Госдума сочла нужным продемонстрировать тот факт, что «то, что говорит президент, находит коллективную поддержку среди законодателей» (цитата по РИА Новости).

О том, что Россия могла бы дератифицировать ДВЗЯИ, чтобы уравнять ситуацию с США, президент РФ Владимир Путин сказал 5 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Практика внесения многоавторских законопроектов началась в 2012 году с законодательного запрета усыновления гражданами США российских сирот. В текущем созыве Госдумы уже использовались такие форматы законодательных инициатив — запрет смены полы, продажи вейпов несовершеннолетним, пропаганды ЛГБТ»,— пояснил “Ъ” член комитета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) по политтехнологиям Павел Склянчук. Инициатива о ДВЗЯИ побила, по его словам, все рекорды: «Это самый многочисленный (по количеству соавторов — “Ъ”) законопроект российского парламента. Цель — показать монолитность парламента в принятии решения».

«В 2020 году отменили возможность присоединения в качестве соавтора после внесения законопроекта в Госдуму, поэтому подписание идет до того, как инициатива будет официально опубликована. Подписные листы распространяются через фракции, которые проводят работу со своими депутатами, после чего отдаются основным инициаторам — в этот раз это глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий»,— отметил эксперт.

Госдума намерена рассмотреть законопроект о дератификации ДВЗЯИ в трех чтениях уже на следующей неделе.

Глава ПК ОДВЯЗИ Роберт Флойд ранее заявил, что обеспокоен планами российской стороны отозвать ратификацию договора и хотел бы как можно скорее посетить Москву, чтобы обсудить этот вопрос с «ключевыми лидерами».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу, однако, дал понять, что в Москве считают это излишним. «Господин Флойд в полном объеме получил всю информацию от нас — что происходит, почему это происходит, какие мотивы нами двигали. Президент все предельно четко разъяснил, выступая на "Валдае". После этого, в последующие дни, были контакты с господином Флойдом в Вене (где находится штаб-квартира ПК ОДВЗЯИ — “Ъ”),— сказал замминистра журналистам. — Не думаю, что сейчас есть потребности для прямых контактов здесь. Ничего к тому, что он уже услышал от нас, мы не добавим, ему это все хорошо понятно».

Елена Черненко